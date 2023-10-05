Россиянам рассказали, почему отечественные бренды стоят дороже зарубежных

Зарубежные бренды могут продавать свои товары по более дешевой цене, чем российские, потому что для них действуют налоговые послабления и им выгодно работать на экспорт. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников.

«Если у нас налоговая нагрузка больше 38%, а в некоторых случаях — больше 50%, то для китайских или турецких экспортеров эта нагрузка составляет около 20%. Кроме того, в Китае есть прямое субсидирование экспорта до 10% от суммы экспорта. То есть компании получают деньги на свое развитие», — пояснил Пищальников.

Он добавил, что рост себестоимости продукта в России также обусловлен стабильным повышением стоимости энергоресурсов, логистики, в том числе из-за роста цен на дизельное топливо.

5 октября стало известно, что с начала 2023 года в России появилось 16 новых иностранных брендов, такое число стало рекордным за последние четыре года. В 2019 году в стране появились 26 новых брендов, в 2020 — 13, в 2021 — 15, в 2022 — всего 11 брендов. В основном на российский рынок заходят турецкие бренды одежды и обуви.

Ранее сообщалось, что европейские бренды обуви начали возвращаться в Россию.