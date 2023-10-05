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В Польше рассказали, как нелегальные мигранты обманывают ЕС, пытаясь попасть в ФРГ

Глава МВД Польши Вонсик: мигранты обманывают «глупую Европу», стремясь в ФРГ

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Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Нелегальные мигранты в Польше притворяются беженцами, чтобы попасть в Германию, тем самым обманывая «глупую Европу», заявил замглавы Министерства внутренних дел (МВД) и администрации Польши Мачей Вонсик в эфире Польского радио.

По его словам, те, кто пытается пересечь польско-белорусскую границу, не ищут убежища в Польше — они заявляют, что ищут международной защиты в стране, но далее направляются в Германию, минуя центры содержания беженцев. По словам Вонсика, только в этом году в Польше вычислили 1000 человек, которые «таким образом обманули европейскую систему».

Замглавы МВД сообщил, что 90% таких приезжих в Польшу — мигранты, а не беженцы. Вонсик подчеркнул, что польско-белорусская граница является наиболее охраняемой границей Шенгенской зоны, а самый эксплуатируемый миграционный маршрут в Европе проходит через Средиземное море и Балканы. По его данным, каждую неделю на польско-белорусской границе фиксируют около 200 попыток незаконного пересечения, а, к примеру, на сербско-венгерской — до 4 тыс.

Проблему миграции можно решить лишь путем жесткой пограничной политики, снижения социальных стимулов для иммигрантов, преследования банд контрабандистов и отправки людей обратно в страны их происхождения, утверждает замглавы МИД.

Двумя днями ранее Польша закрыла свободный проезд через границу со Словакией.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.

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