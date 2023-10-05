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Женщина-полицейский была отстранена от работы, когда водитель узнал в ней модель OnlyFans

Офицера полиции подвергли служебному расследованию из-за аккаунта на OnlyFans

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Shutterstock

В США женщина, служащая в полиции Миннеаполиса, оказалась моделью OnlyFans. Об этом сообщил телеканал FOX 9.

В конце сентября офицер полиции остановила водителя, который через несколько минут узнал в ней порномодель. Выяснилось, что мужчина уже пять месяцев следит за страницей женщины на OnlyFans.

Нарушитель ПДД резко изменил свое поведение, когда осознал, что видел, как сотрудница правоохранительных органов занимается сексом.

«Вы не можете меня арестовать, я видел ваши части тела. Я видел, как вы и ваш муж вчера вечером занимались сексом за $29,99 на OnlyFans. Я просто не могу уважать ни вас, ни участок, в котором вы работаете», — заявил он женщине. По мнению мужчины, которое озвучил в интервью телеканалу, нельзя одновременно быть полицейским и являться эротической моделью.

Недавно в отношении женщины было начато служебное расследование. Коллеги служащей собираются выяснить, не нарушила ли она какие-либо правила или инструкции, подрабатывая в качестве модели.

По последним данным, страница офицера на OnlyFans все еще открыта для желающих купить подписку на приватный контент.

Ранее модель собрала почти $8 тысяч на помощь жителям Гавайев в обмен на свои обнаженные фото.

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