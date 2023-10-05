Две пермячки выплатили полмиллиона за погром в квартире, из которой не хотели съезжать

В Перми две женщины устроили погром в квартире, из которой не хотели выселяться, и выплатили полмиллиона рублей в качестве компенсации. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Квартиру 55-летней и 22-летней россиянок в Ленинском районе продали на торгах новому собственнику, но женщины категорически отказывались выселяться даже после судебного решения. Они съехали лишь после того, как приставы вынесли предупреждение об административной ответственности и принудительном выселении.

Перед отъездом женщины решили устроить в квартире погром — разбили плитку, санузел, кафель в ванной комнате, а также повредили натяжные потолки, напольное покрытие и окна. Соседи рассказали, что в момент переезда россиянок они слышали такой грохот, как будто они ломают стены молотком.

Новый владелец недвижимости оценил нанесенный ущерб и обратился в суд. В результате с устроивших погром женщин взыскали 551 тысячу рублей компенсации и 38,5 тысячи исполнительного сбора.

Ранее в Уфе мужчина сорвал в подъезде почтовые ящики и разбил ими пять машин на парковке.