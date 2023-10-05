Россиян предостерегли от использования поддельных приложений для инвестиций

Злоумышленники в последнее время стали чаще подделывать приложения для инвестиций. При этом они маскируют их под торговые платформы, чтобы усыпить бдительность пользователей и выманить у них деньги, рассказал телеканалу «360» юрист Илья Русяев.

«Очень важно, что официальные магазины приложений дают доступ огромной аудитории и репутацию надежности. А прикрытие известным брендом усыпляет бдительность жертв», — объяснил эксперт.

Зачастую мошенники скрывают вредоносные изменения под видом обновлений. Есть и другие уловки, распознать которые обычному пользователю непросто, отметил Русяев. По его словам, распознать фейковые приложения можно, изучив обещания прибыли – слишком щедрые прогнозы стоит оценить критически.

Также нужно прочитать отзывы, так как чаще на фейковые приложения они отрицательные. Кроме того, скачивать приложения рекомендуется только по ссылкам официальных сайтов.

В случае установки фейкового приложения и доступа мошенников к банковским аккаунтам следует обратиться в полицию. Юрист посоветовал на этот случай сохранять всю переписку и документы, связанные с фейковым приложением и потерянными средствами.

«Делайте скриншоты на каждом шагу. Это поможет следствию и может послужить важными доказательствами для возмещения ущерба», — отметил Русяев.

Россиянам ранее рассказали, какие уловки используют мошенники при сдаче жиль в аренду. Среди них – требование предоплаты до показа квартиры и очень низкая цена аренды.