Названа дата старта отопительного сезона в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге официально откроется отопительный сезон в пятницу, 6 октября, сообщает «Фонтанка.ру», ссылаясь на пресс-службу Смольного.

«С этого дня все исполнители коммунальной услуги по отоплению в многоквартирных жилых домах обязаны перейти на регулярное отопление», — сообщили в пресс-службе.

По данным издания, с пятницы теплоснабжающие организации начнут регулярное отопление всех городских зданий.

При этом периодическое протапливание стартовало с 2 октября.

До этого стало известно, когда в Москве включат отопление. Первыми тепло получат школы, детские сады, больницы и поликлиники.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о регулировании цен на мазут в преддверие отопительного сезона.

Ранее россиянам рассказали о способах вернуть деньги за холодные батареи.