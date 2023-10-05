Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названа дата старта отопительного сезона в Санкт-Петербурге

Петербург перейдет на регулярное отопление 6 октября

close
100%
Depositphotos

В Санкт-Петербурге официально откроется отопительный сезон в пятницу, 6 октября, сообщает «Фонтанка.ру», ссылаясь на пресс-службу Смольного.

«С этого дня все исполнители коммунальной услуги по отоплению в многоквартирных жилых домах обязаны перейти на регулярное отопление», — сообщили в пресс-службе.

По данным издания, с пятницы теплоснабжающие организации начнут регулярное отопление всех городских зданий.

При этом периодическое протапливание стартовало с 2 октября.

До этого стало известно, когда в Москве включат отопление. Первыми тепло получат школы, детские сады, больницы и поликлиники.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о регулировании цен на мазут в преддверие отопительного сезона.

Ранее россиянам рассказали о способах вернуть деньги за холодные батареи.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий