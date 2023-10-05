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В Чехове мужчина с ножом бродил по территории больницы

В Подмосковье мужчина с ножом напугал пациентов больницы

В Подмосковном Чехове мужчина, вооруженный ножом, бродил по территории больницы и бросался на людей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Чехов Вид».

Инцидент произошел в больнице Чехова по улице Гагарина, происходящее сняли на видео очевидцы. На кадрах ролика, распространившегося по сети, двое мужчин в штатском надевают наручники на третьего, лежащего на земле.

По сообщениям очевидцев, задержанный мужчина находился в неадекватном состоянии, он разгуливал по территории медицинского учреждения с ножом и напугал персонал и пациентов.

«С ножом здесь ходит, кидается на людей», — говорит за кадром автор ролика.

Официальных комментариев от правоохранительных органов относительно задержанного пока не поступало, сообщений о пострадавших нет.

Ранее в Москве мужчина перевозил в машине оружие и взрывчатку.

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