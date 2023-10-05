В Екатеринбурге семилетняя девочка обклеила двор объявлениями о поиске «мужа для мамы»

В Екатеринбурге школьница в поисках отца расклеила во дворе бумажные объявления. Об этом сообщает E1.RU, ссылаясь на комментарий матери девочки.

«Ищу хорошего мужа для мамы. Чтобы не пил, уважал и любил мамочку, если ты еще и учитель — хорошо. Мама говорит, что мужчина должен быть умным, а учителя очень умные. И у меня будет умный папа, который помогает с домашними заданиями», — сказано в объявлениях, которые появились у дома на улице Шейнкмана в центральном районе города.

Девочка, оставившая послания, также указала на рукописных листовках номер телефона. Позвонившие по нему журналисты связались с матерью младшеклассницы, которая отметила, что расклейка объявлений была инициативой ее ребенка.

«Я не знала об этих листовках. Видимо, их расклеила моя семилетняя дочь. Мужа у меня нет, мы разошлись очень давно, с дочкой он не общается», — поделилась родительница.

Горожанка не уточнила, звонил ли ей кто-то еще из увидевших «вакансию» на роль ее мужа.

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