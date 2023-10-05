Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Хирургу в Петербурге отрубили палец на руке на фоне скандала с Хайдаровым

«КП»: пластическому хирургу в Петербурге отрубили палец на правой руке

close
100%
Depositphotos

Неизвестные напали на пластического хирурга в Санкт-Петербурге и отрубили ему палец на правой руке, сообщает kp.ru. Инцидент произошел на фоне скандала со звездным хирургом Тимуром Хайдаровым.

По данным газеты, пострадавшим оказался челюстно-лицевой хирург, кандидат медицинских наук Константин Матвеев, который специализируется на ринопластике. Стаж его работы превышает 20 лет.

«Да, это произошло с Матвеевым буквально пару дней назад. Понятно, что ему не просто так отрубили палец. И это только начало…», — рассказал пластический хирург Владимир Плахотин.

Информации о том, кто напал на врача, пока нет, сам хирург ситуацию еще не прокомментировал.

В августе Тимур Хайдаров признался, что подал несколько заявлений в полицию из-за угроз его семье, которые начались после того, как между ним и певицей Славой вспыхнул конфликт. Артистка обвинила Хайдарова в том, что он некачественно сделал ей грудь.

По ее словам, после хирургического вмешательства она заметила асимметрию груди и «отвратительные шрамы». Сам Хайдаров заявил, что певица не соблюдала рекомендации по уходу за шрамами после операции. После этого еще более 50 девушки подписали коллективное письмо против хирурга.

Ранее Хайдаров и его жена пожаловались главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на травлю в интернете.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий