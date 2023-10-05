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Названы три напитка, которые ухудшают состояние костей

Врач Арзамасцев: кофе, чай и газированные напитки ухудшают состояние костей

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Потребление некоторых напитков может негативно сказаться на состоянии костей, рассказал «Москве 24» врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, к ним относятся кофе и чай, если пить их в большом количестве. Он пояснил, что они выводят из организма кальций, отвечающий за здоровье костной ткани, что и ухудшает состояние костей. Кроме того, аналогичный эффект создают сладкие газированные напитки.

«В сладких глазированных напитках содержится ортофосфорная кислота. Когда человек получает избыточное количество данного компонента, это увеличивает выведение кальция из организма», — сказал Арзамасцев.

Вице-президент Национального фитнес-сообщества, ректор Колледжа фитнеса и бодибилдинга им. Бена Вейдера Елена Рябинкова до этого говорила, что перед занятиями спортом важно отказаться от употребления кофе, чая и других напитков, содержащих кофеин. Кроме того, она советовала воздержаться от энергетиков во время тренировки, потому что они повышают уровень сахара и инсулина в крови.

Ранее врач назвала самый опасный для пожилых людей напиток.

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