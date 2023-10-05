В ЕАЭС по инициативе Казахстана заработает электронная биржа труда

Пресс-служба Министерства торговли и интеграции Казахстана сообщила о том, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по инициативе республики разрабатывают электронную биржу труда, которая будет работать в рамках объединения.

«Введена в эксплуатацию унифицированная система поиска «Работа без границ», предоставляющая доступ к данным о свободных рабочих местах и вакансиях. Ведется работа по разработке Евразийской электронной биржи труда (по инициативе Республики Казахстан)», — сказано в сообщении.

По информации ведомства, число трудоспособных граждан государств ЕАЭС сейчас — 93 млн, и для них создаются равные условия трудовой деятельности в любой из стран союза.

В министерстве также указали, что для создания благоприятных условий трудоустройства в рамках ЕАЭС проведена огромная работа. Так, в 2023 году на площадке союза было подписано соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в странах — членах ЕАЭС, которое дает возможность не проводить процедуры признания документов об образовании.

«Документы об образовании многих специальностей (кроме педагогического, юридического, медицинского и фармацевтического) взаимно признаются на территориях государств — членов ЕАЭС, освобождая трудовых мигрантов от прохождения долгой и затратной процедуры признания документов», — отметили в ведомстве.

Там также напомнили, что уже урегулирован вопрос о начислении пенсий трудящимся стран ЕАЭС.

Ранее россиянам рассказали, можно ли получать пенсию сразу в двух странах.