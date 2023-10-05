Около белгородского поселка Горьковский система ПВО сбила БПЛА самолетного типа

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в районе поселка Горьковский был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

«В Грайворонском городском округе система ПВО сбила БПЛА самолетного типа в районе поселка Горьковский», — говорится в сообщении.

В настоящее время оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Предварительно установлено, что пострадавших и разрушений нет.

5 октября Гладков сообщил об обстреле поселка Шебекинский в Шебекинском городском округе.

До этого он сообщал, что в Белгороде обломками БПЛА было повреждено административное здание. Также были повреждены обломками после уничтожения объектов системой ПВО частный дом и три автомобиля в селе Шишино.

Система ПВО сработала в ночное время над Белгородом. Удалось сбить порядка 19 объектов. Масштаб разрушений от падения обломков дронов уточняются.

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