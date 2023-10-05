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Под Челябинском мужчину заподозрили в изнасиловании 12-летней девочки

Южноуралец стал фигурантом дела о надругательстве над школьницей

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В Челябинской области мужчину задержали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Полицейские задержали подозреваемого в Красноармейском районе области. По предварительным данным, школьнице, пострадавшей от противоправных действий взрослого, 12 лет.

Подозреваемого отправили в следственный изолятор, сотрудники органов внутренних дел проверяют алиби мужчины и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Если следователям удастся доказать виновность гражданина, ему грозит не менее восьми лет исправительной колонии.

Ранее в Петербурге инвалид стал фигурантом уголовного дела о распространении детской порнографии.

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