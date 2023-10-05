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Москвичка сообщила о бомбе в аэропорту Махачкалы из-за того, что ее не пустили на рейс

Mash Gor: в Махачкале пассажирка заявила о бомбе в аэропорту

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Shutterstock

Пассажирка из Москвы заявила о бомбе в аэропорту Махачкалы, когда ее не пустили на рейс из-за негабаритного багажа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Аэропорт Махачкалы пришлось обыскивать со служебными собаками в поисках взрывного устройства из-за расстроенной пассажирки.

Москвичка летела рейсом авиакомпании Red Wings, но при досмотре на посадку оказалось, что ее багаж превышает необходимую по весу норму, между женщиной и сотрудником аэропорта возникла ссора, пассажирка заявила, что аэропорт «заминирован».

Женщину с рейса сняли, аэропорт обыскали кинологи с собаками, взрывных устройств найдено не было. На работу воздушной гавани ложное сообщение о минировании не повлияло, пассажирка дает объяснения в отделе полиции.

Ранее на рейсе из Бангкока в Москву россиянин атаковал соотечественника, вооружившись вилкой.

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