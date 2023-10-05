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Врач назвала самый опасный для пожилых людей напиток

Врач Мухина: алкоголь является самым опасным напитком для пожилых людей

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Depositphotos

Самым опасным напитком для представителей старшего поколения является алкоголь, потому что он негативно влияет на все органы и системы в их организме. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По ее словам, алкогольные напитки повышают нагрузку на сердце и сосуды пожилых людей, которые часто и так имеют возрастные заболевания.

«Алкоголь вызывает тахикардию, увеличивает потребность сердца в кислороде. Он сначала расширяет сосуды, а потом их сужает. Напитки с градусом повышают артериальное давление, а в пожилом возрасте у многих уже и так есть гипертония. <...> Он как обезжириватель, снимает пленку с форменных элементов крови, с эритроцитов, и они начинают слипаться в сгустки. Возникает риск закупорки сосудов, тромбоза и инфаркта», — перечислила Мухина.

Помимо этого, спиртное может повысит нагрузку на почки, печень и поджелудочную железу, особенно если у человека уже есть проблемы с данными органами, заключила она.

Накануне врач-диетолог Елена Соломатина говорила, что пожилым людям не стоит справляться с усталостью с помощью сладких продуктов, потому что такой метод усугубит проблему.

Ранее врачи назвали изменения в доме, которые спасут пожилых от падения.

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