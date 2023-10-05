В США придумали кофе без кофейных бобов

В США на этой неделе начнут продавать кофе без кофейных бобов. С такой новинкой на рынок вышел стартап Atomo. Новый напиток появится на рынке для того, чтобы сберечь природу и замедлить темпы вырубки лесов, написало Reuters.

Согласно исследованиям, к 2050 году около половины территорий, где выращивают кофейные зерна, окажутся бесполезными из-за новых погодных условий. Из-за этого кофейные фермы движутся все дальше, вырубая леса в поисках подходящего климата.

Стартап задумался над проблемой и придумал способ создать менее вредный для природы кофе — из пищевых отходов. В данном случае это косточки от фиников. Тесты похожего кофе показали, что подобное производство выбрасывает на 93% меньше углерода в атмосферу и расходует на 94% меньше воды, чем производство обычного кофе. Производитель уверен, что новый продукт покажет сходные результаты.

Компания уже обсуждает возможные поставки с крупнейшими кофейными фирмами мира.

«Они [фирмы] знают, что через 20–30 лет кофе станет менее доступным, и пытаются найти решение проблемы заранее», — считает глава Atomo Энди Кляйч.

При этом в первую очередь стартап нацеливается на сети кофеен.

Кофе — это один из популярных напитков, с которым связаны многие мифы. Самые главные заблуждения ранее развеяла практикующий нутрициолог и тренер Алена Балухтина.