Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США придумали кофе без кофейных бобов

Reuters: В США начнут продавать кофе без кофейных бобов

close
100%
Freepik.com

В США на этой неделе начнут продавать кофе без кофейных бобов. С такой новинкой на рынок вышел стартап Atomo. Новый напиток появится на рынке для того, чтобы сберечь природу и замедлить темпы вырубки лесов, написало Reuters.

Согласно исследованиям, к 2050 году около половины территорий, где выращивают кофейные зерна, окажутся бесполезными из-за новых погодных условий. Из-за этого кофейные фермы движутся все дальше, вырубая леса в поисках подходящего климата.

Стартап задумался над проблемой и придумал способ создать менее вредный для природы кофе — из пищевых отходов. В данном случае это косточки от фиников. Тесты похожего кофе показали, что подобное производство выбрасывает на 93% меньше углерода в атмосферу и расходует на 94% меньше воды, чем производство обычного кофе. Производитель уверен, что новый продукт покажет сходные результаты.

Компания уже обсуждает возможные поставки с крупнейшими кофейными фирмами мира.

«Они [фирмы] знают, что через 20–30 лет кофе станет менее доступным, и пытаются найти решение проблемы заранее», — считает глава Atomo Энди Кляйч.

При этом в первую очередь стартап нацеливается на сети кофеен.

Кофе — это один из популярных напитков, с которым связаны многие мифы. Самые главные заблуждения ранее развеяла практикующий нутрициолог и тренер Алена Балухтина.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий