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В Петербурге инвалид стал фигурантом дела о распространении порнографии с детьми

В Петербурге инвалида заподозрили в покупке и распространении детского порно

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге полиция задержала контролера наземного транспорта по подозрению в распространении порнографии. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Как стало известно изданию, 55-летний инвалид 1 группы был задержан на Муринской дороге 4 октября. Сотрудники уголовного розыска заподозрили мужчину в распространении порнографических фото с детьми и возбудили в его отношении уголовное дело.

По предварительным данным, задержанный, работающий контролером, приобрел в интернете запрещенные материалы, а затем поделился ими со своими знакомыми.

В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде, а правоохранители проверяют его на причастность к другим преступлениям сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Ранее 12-летняя девочка подверглась изнасилованию после разговора с незнакомцем в петербургском парке.

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