Нефтебаза горит в Кемеровской области

В городе Прокопьевск Кемеровской области пожар произошел на территории Прокопьевской нефтебазы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

Информация о пожаре поступила в МЧС в 09:43 мск 5 октября. В настоящее время пожарные тушат возгорание.

По предварительным данным, нефтяной резервуар пустой, его объем составляет 700 кубометров. На момент пожара на смене находились 15 человек, они эвакуируются на безопасное расстояние.

Информации о возможных пострадавших не приводится.

Официальные источники пока не комментировали ситуацию.

25 сентября сообщалось, что в Оренбургской области один из сотрудников нефтебазы получил серьезные травмы из-за ЧП на нефтебазе.

Инцидент произошел около поселка Холодные ключи, на нефтебазе ООО «Энергоресурс». На территории объекта вспыхнули пять цистерн с сырой нефтью. Пожар охватил площадь 500 квадратных метров.

Ранее в Адлерском районе Сочи взорвалась цистерна с дизелем.