Россиянина госпитализировали с огнестрельным ранением головы после застолья с друзьями

В Ленинградской области мужчина был ранен в голову во время дружеского застолья. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на собственный источник.

3 октября в одном из частных домов на территории садового товарищества в Кировском районе мужчина был ранен из огнестрельного оружия.

Скорая доставила пострадавшего в Шлиссельбургскую больницу. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму и огнестрельное ранение головы.

Пьяных приятелей раненого задержали на месте происшествия. Сотрудники полиции выяснили, что потерпевший мог выстрелить в сам себя из незарегистрированного оружия.

В настоящее время дачник остается в реанимации в тяжелом состоянии, обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее в Псковской области мужчина прострелил должнику ногу из-за 20 тыс. руб.