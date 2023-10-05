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В Тюменской области задержали двух подростков на автомобиле с телом мужчины в багажнике

В Тюменской области двое подростков перевозили тело мужчины в багажнике авто

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Shutterstock

Тело мужчины, замотанное в плед, нашли в багажнике машины, которой управлял школьник. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

С заявлением о мужчине с огнестрельным ранением в полицию обратился житель Тюменской области, он рассказал, что обнаружил родного дядю на диване в его доме, однако прибывший на место наряд тела не нашел.

Спустя некоторое время на улице Парковой сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль Lada Granta, в салоне находились двое подростков 14 и 16 лет.

При досмотре машины в багажнике было обнаружено тело 54-летнего мужчины, завернутое в плед.

Полицейские устанавливают, кто произвел в мужчину два выстрела, по подозрению в совершении преступления задержана его 43-летняя супруга.

Ранее школьник открыл стрельбу по приятелям из-за пачки чипсов.

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