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Силовики заблокировали вход в монастырь и собор канонической УПЦ в Чернигове на Украине

Силовики заблокировали вход в Елецкий Успенский монастырь в Чернигове на Украине

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Силовики заблокировали вход в помещения Елецкого Успенского монастыря канонической Украинской Православной церкви (УПЦ) в Чернигове на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Союз православных журналистов».

Отмечается, что в монастыре живут монахини.

В еще одном храме УПЦ — в Свято-Троицком кафедральном соборе — представители Министерства культуры Украины с 6 утра 5 октября срезали замки и опечатали дверь храма.

Накануне стало известно, что с февраля 2022 года Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила 68 уголовных дел против священнослужителей Украинской православной церкви (УПЦ), в том числе по обвинениям в сотрудничестве с Россией.

Украинские власти начали массово закрывать церкви канонической Украинской Православной церкви, вводить санкции и выдвигать обвинения против священнослужителей, ссылаясь на связь УПЦ с Россией. Местные власти в разных регионах Украины вовсе приняли решения о полном запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на территории всей страны.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.

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