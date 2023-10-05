В Курской области в школах отменили занятия из-за обстрела

Глава администрации Рыльского района Андрей Белоусов в своем Telegram-канале сообщил, что в нескольких школах Рыльска в Курской области отменили занятия из-за того, что утром город подвергся обстрелу кассетными боеприпасами со стороны Украины.

Он призвал родителей проконтролировать нахождение детей дома и сообщать о повреждениях своего имущества по телефону 112.

«Еще раз прошу соблюдать меры безопасности, быть внимательными и осторожными», — написал он.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли кассетными боеприпасами приграничный город Рыльск.

Осколочные ранения средней степени тяжести получила женщина, ее оперативно доставили в Рыльскую центральную районную больницу.

Рано утром 5 октября губернатор Старовойт сообщил, что в течение ночи беспилотные летательные аппараты ВСУ атаковали три района Курской области. В результате этих ударов по объектам инфраструктуры в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах произошли отключения электричества.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.