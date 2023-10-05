Перевозивший 78 кг марихуаны водитель попался из-за непристегнутого ремня безопасности

Перевозивший 78 кг марихуаны 22-летний водитель забыл пристегнуть ремень безопасности и был пойман французской полицией. Об этом сообщает La Provence.

Инцидент произошел в третьем округе Марселя 3 октября. Полицейские остановили машину, водитель которой не был пристегнут ремнем безопасности и разговаривал по телефону, на бульваре Пломбьер. Инспекторы намеревались устроить стандартную проверку и выписать нарушителю штраф, но когда мужчина опустил окно, исполняя указание стражей порядка, те почувствовали запах каннабиса, исходящий из салона его авто.

В этот же момент водитель понял, что раскрыт, и попытался сбежать, но был быстро пойман. При обыске в его машине обнаружились четыре пакета с почти 78 килограммами марихуаны. Наркокурьера немедленно взяли под стражу.

«Изъятия такого масштаба — большая редкость», — прокомментировал находку один из офицеров муниципальной полиции Марселя.

Стоимость изъятого товара, как уточняется, достигает почти €120 тыс.

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