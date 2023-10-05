Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Перевозивший 78 кг марихуаны водитель попался из-за непристегнутого ремня безопасности

Полиция Марселя случайно обнаружила 78 кг марихуаны в машине нарушителя ПДД

close
100%
Michael Bunel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Перевозивший 78 кг марихуаны 22-летний водитель забыл пристегнуть ремень безопасности и был пойман французской полицией. Об этом сообщает La Provence.

Инцидент произошел в третьем округе Марселя 3 октября. Полицейские остановили машину, водитель которой не был пристегнут ремнем безопасности и разговаривал по телефону, на бульваре Пломбьер. Инспекторы намеревались устроить стандартную проверку и выписать нарушителю штраф, но когда мужчина опустил окно, исполняя указание стражей порядка, те почувствовали запах каннабиса, исходящий из салона его авто.

В этот же момент водитель понял, что раскрыт, и попытался сбежать, но был быстро пойман. При обыске в его машине обнаружились четыре пакета с почти 78 килограммами марихуаны. Наркокурьера немедленно взяли под стражу.

«Изъятия такого масштаба — большая редкость», — прокомментировал находку один из офицеров муниципальной полиции Марселя.

Стоимость изъятого товара, как уточняется, достигает почти €120 тыс.

Ранее женщина спрыгнула с четвертого этажа после задержания за наркотики.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий