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В Брянской области восстановили электричество в поселке после атаки Украины

Богомаз: энергоснабжение в Суземке Брянской области восстановлено после атаки

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Depositphotos

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале «AV БогомаZ» сообщил о том, что энергетики восстановили электричество в поселке Суземка, которое пропало после атаки украинских вооруженных сил.

«Благодаря оперативной работе сотрудников «Брянскэнерго» энергоснабжение в поселке Суземка, поврежденное в результате атаки украинских националистов, восстановлено», — написал глава региона.

Электричество пропало в поселке ранним утром 5 октября. На месте работали оперативные и экстренные службы. В результате атаки никто не пострадал.

Ранее Богомаз писал, что ряд жилых домов, сервисный комплекс и машины пострадали при обстреле Украиной трех приграничных районов Брянской области. По информации главы региона, в тот раз также произошел обрыв линии электропередачи.

Вечером 4 октября после падения украинского беспилотника в селе Горналь Курской области загорелись сарай и гараж в частном доме, сообщал глава региона Роман Старовойт.

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