Психотерапевт оценил, когда лучше брать отпуск

Брать отпуск можно в любой день, как в начале, так и в середине или в конце недели, разницы в этом нет, сказал РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника Академика Ройтберга) Михаил Кумов.

По его словам, для кого-то предпочтительнее будет уйти в отпуск сразу же, как только человек переделает все дела, а кому-то необходимо без спешки завершить свои обязанности. Это же справедливо и для включения в работу после отпуска.

«Кто-то врывается, как ураган, а кому-то нужно время, чтобы раскачаться. Действовать нужно в соответствии со своими предпочтениями и возможностями. Это же касается и выбора месяца для отпуска. Если вы хотите продлить лето, то в октябре есть места, где еще солнечно, тепло и можно купаться», — сказал врач.

По словам Кумова, с точки зрения психотерапии нужно выбирать то, что нравится, а не действовать по совету других людей.

Опрос сервиса альтернативного онлайн-кредитования MoneyMan, проведенный по запросу «Газеты.Ru», до этого показал, что только 3,6% россиян планируют поехать в отпуск в ноябре 2023 года по случаю празднования Дня народного единства, когда их ждут три выходных подряд.

Ранее терапевт рассказала, как справиться с акклиматизацией после отпуска.