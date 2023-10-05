Стало известно, когда Франция начнет выводить войска из Нигера

Франция приступит к выводу своих войск из Нигера в течение недели. Об этом сообщает агентство AFP, ссылаясь на Главный штаб Вооруженных сил Франции.

«Переговоры о выводе ряда военных подразделений начались. В порядке вещей начинать такие дискуссии в условиях, когда сотрудничество в борьбе с терроризмом прекращено», — сообщили несколько источников.

До этого глава французской политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен раскритиковала политику Парижа в Африке. Она заявляла, что Франция покидает Нигер на унизительных условиях, подчеркнув, что страну «вышвырнули» из Африки.

До этого стало известно, что Франция отзывает посла из Нигера и до конца 2023 года выведет свои войска из страны. Об этом заявил Эммануэль Макрон. На выводе войск настаивали повстанцы, захватившие власть в африканской республике. До этого Париж неоднократно отказывался идти на уступки. Что происходит в стране — в материале «Газеты.Ru».

Ранее власти Нигера запретили использовать свое воздушное пространство самолетам Франции.