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Россиянам рассказали, какие уловки используют мошенники при сдаче квартир в аренду

Риелтор Яцюк: мошенники предлагают снять жилье в аренду по низким ценам

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Одной из мошеннических схем по сдаче жилья в аренду является требование внести предоплату до показа квартиры. Об этом РИАМО рассказал ведущий эксперт компании «ТСН Недвижимость» Алексей Яцюк.

«К сожалению, на рынке работают старые схемы, когда у неопытного арендатора просят внести небольшой депозит для просмотра понравившегося варианта, обещая вернуть деньги в случае, если квартира не подойдет. И люди, которым предлагаемое жилье очень нравится, на данную уловку по-прежнему попадаются и теряют свои деньги», — отметил эксперт.

Кроме того, по его словам, насторожить должно то, что цена за съем квартиры выставлена ниже рыночной. Яцюк советует подходить к выбору варианта с холодной головой и помнить, что настоящий арендодатель не стал бы выставлять хорошую квартиру по низкой цене.

«Если мнимый собственник плохо ориентируется в квартире, не может ответить на вопросы, касающиеся документов, технических характеристик объекта, коммунальных платежей, то с большой долей вероятности перед вами мошенник. Чтобы не стать его жертвой при просмотре квартиры необходимо задавать как можно больше вопросов», — добавил специалист.

По его словам, мошенниками могут быть и арендодатели, которые не хотят заключать договор аренды и акт приема-передачи жилого помещения. Потому что наличие данных документов для них является определенной гарантией сохранности квартиры и своевременного получения арендных платежей.

Руководитель офиса компании «ТСН Недвижимость» в городе Пушкино Юлия Порфенкова до этого советовала проанализировать объявления на сайтах по недвижимости, чтобы понять, что цена на аренду квартиры завышена.

Ранее были названы главные ошибки при сдаче квартиры в аренду.

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