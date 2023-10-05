Сбер поздравил педагогов с Днем учителя

В День учителя каждый житель России может поздравить своих педагогов и наставников с помощью генератора открыток и видеоролика, сообщает пресс-служба Сбера.

Сервис GigaChat создаст текст для открытки, нейросеть Kandinsky дополнит ее иллюстрацией, а видеоролик создаст отличное настроение.

Видеопоздравление, подготовленное командой агентства СберМаркетинг, поможет каждому вспомнить свои школьные годы и своих учителей.

Генератор открыток на базе нейросетей Kandinsky и сервиса GigaChat дает возможность подобрать самые теплые и искренние слова и картинки для любимых учителей.

Сбер и компании-партнеры в честь праздника также подготовили специальные предложения для учителей и преподавателей. В мобильном приложении и веб-версии СберБанк Онлайн можно воспользоваться промокодами, скидками на банковские продукты и услуги связи, подключить подписку.

Также учителя могут получить бесплатные образовательные курсы.