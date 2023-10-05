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Школьник открыл стрельбу по приятелям из-за пачки чипсов

Washington Post: в США подросток открыл стрельбу по детям из-за пачки чипсов

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Apopka Police Department

Во Флориде 11-летний школьник открыл стрельбу из пистолета матери по подростком, которые украли у него пакет с чипсами. Об этом сообщает Washington Post.

Дети находились на тренировке по футболу в развлекательном центре в Апопке, штат Флорида. После занятий за одним из мальчиков приехала мать. Школьники поссорились из-за снеков, двое 13-летних подростков украли у 11-летнего пакет с чипсами. Старшие мальчики погнались за младшим и напали на него.

В ответ тот побежал к машине матери, достал пистолет и открыл стрельбу по убегавшим подросткам. Он успел выстрелить один раз, пуля попала одному из школьников в спину, прошла навылет и ранила в локоть второго мальчика.

Пострадавших госпитализировали, ребенку с ранением в спину провели операцию, второй осмотрен медиками и отпущен домой. 11-летнему подростку предъявлено обвинение, уголовное дело возбудили и в отношении его матери, которая держала пистолет в открытом доступе.

Ранее подросток пять раз выстрелил в сверстника возле школы в Петербурге.

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