Школьник открыл стрельбу по приятелям из-за пачки чипсов

Во Флориде 11-летний школьник открыл стрельбу из пистолета матери по подростком, которые украли у него пакет с чипсами. Об этом сообщает Washington Post.

Дети находились на тренировке по футболу в развлекательном центре в Апопке, штат Флорида. После занятий за одним из мальчиков приехала мать. Школьники поссорились из-за снеков, двое 13-летних подростков украли у 11-летнего пакет с чипсами. Старшие мальчики погнались за младшим и напали на него.

В ответ тот побежал к машине матери, достал пистолет и открыл стрельбу по убегавшим подросткам. Он успел выстрелить один раз, пуля попала одному из школьников в спину, прошла навылет и ранила в локоть второго мальчика.

Пострадавших госпитализировали, ребенку с ранением в спину провели операцию, второй осмотрен медиками и отпущен домой. 11-летнему подростку предъявлено обвинение, уголовное дело возбудили и в отношении его матери, которая держала пистолет в открытом доступе.

Ранее подросток пять раз выстрелил в сверстника возле школы в Петербурге.