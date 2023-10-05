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Трехлетнего ребенка нашли ночью на улице в Благовещенске

В Благовещенске полицейские нашли на улице трехлетнюю девочку

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МВД РФ по Амурской области

В Амурской области плачущую маленькую девочку обнаружил ночью на улице экипаж ДПС, ребенка доставили в отдел полиции, согрели и накормили. Об этом сообщается в Telegram-канале «Амурская полиция».

Инцидент произошел в ночь на 5 октября, экипаж ДПС находился на улице Пионерской, полицейские услышали детский плач и спустя несколько минут обнаружили маленькую девочку, которая бродила по городу одна.

Стражам порядка ребенок назвал свое имя, но адрес вспомнить не смог, девочку доставили в отдел, обогрели и накормили ужином. Выяснилось, что она незаметно ушла из дома.

Обнаружив пропажу, мать девочки занималась самостоятельными поисками, в отношении женщины составлен протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Ранее в Петербурге волонтеры нашли 11-летнюю девочку, пропавшую по дороге в музыкальную школу.

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