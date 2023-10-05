В Брянской области нарушено энергоснабжение из-за обстрела

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе был обстрелян поселок Суземка.

«Украинские террористы обстреляли поселок Суземка», — говорится в сообщении.

По его словам, в результате обстрела было нарушено энергоснабжение, на месте работают оперативные и экстренные службы.

4 октября губернатор сообщал, что ряд жилых домов, сервисный комплекс и машины были повреждены в результате обстрела трех приграничных районов Брянской области со стороны Украины.

До этого стало известно, что силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Брянской областью. Дрон был уничтожен над Брянским районом региона. В результате обошлось без разрушений.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.