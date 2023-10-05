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Неподдерживающего СВО жителя Сахалина арестовали за сотрудничество со спецслужбами Украины

ФСБ арестовала жителя Сахалина за сотрудничество со спецслужбами Украины

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали и заключил под стражу жителя Южно-Сахалинска по подозрению в сотрудничестве со спецслужбам Украины, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ РФ по Сахалинской области.

Максимальное наказание по указанной статье — лишение свободы на срок до восьми лет.

Согласно данным ФСБ, россиянин отрицательно относится к политике России и не поддерживает проведение специальной военной операции на Украине. В связи с этим 57-летний мужчина сам связался с представителями украинских спецслужб в целях оказания помощи Киеву, как указывает служба, в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.

4 октября в Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд вынес приговор крымчанину, которого обвинили в попытке госизмены. По версии следствия, в 2022 году подсудимый хотел уехать на Украину для того, чтобы вступить в «Азов» (организация запрещена в России). Помимо этого, мужчина общался с представителем организации.

Ранее жителя Керчи задержали по подозрению в госизмене.

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