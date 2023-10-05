На Курилах проснулся вулкан Эбеко

В четверг вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 км. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Сахалинской области.

По данным МЧС, пепловый выброс был зафиксирован утром 5 октября.

«Поступила информация от островной группы оперативного реагирования на вулканические извержения ИМГиГ ДВО РАН о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 3,5 километра», — говорится в сообщении.

Отмечается, что шлейф от выброса распространился более чем на 5 км в юго-восточном направлении.

До этого американские ученые из Университета штата Техас в Остине нашли гигантский резервуар с водой, залегающий на глубине около 3,2 км у побережья Новой Зеландии.

Место, где обнаружили подземное «море», находится на территории обширной вулканической формации, образовавшейся 125 млн лет назад.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.