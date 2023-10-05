Каждый девятый россиянин хотел бы вернуть советскую дворовую культуру

Четверть россиян пока не поддерживает соседские связи. Часть просто не хотят этого делать, а другие отмечают, что не представился соответствующий случай. Это показало исследование «Главстрой Регионы», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

А вот почти 40%, напротив, общаются с соседями: 11% с теми, кто живет с ними на одной лестничной площадке, 12% с соседями по подъезду, а 15% даже с теми, кто проживает в других секциях. Оставшиеся 37% пока свои социальные связи ограничивают воспитанием — здороваются с большинством.

При этом лишь 8% респондентов не считают, что жители многоквартирных домов должны общаться между собой. Все остальные согласны с тем, что соседям важно коммуницировать, однако степень такой активности может быть разная. 32% отмечают, что такое общение важно только для решения действительно острых вопросов, еще 25% целью подобной коммуникации ставят желание быть в курсе всех новостей, 8% отмечают, что общаться между собой должна инициативная группа дома. А вот 27% россиян убеждены, что общаться можно и нужно для расширения круга как знакомых, так и друзей.

«Интересно, что в вопросе о том, в чем могут помочь развитые добрососедские связи, эмоциональные и рациональные причины стоят почти наравне. Так, 27% опрошенных считают, что добрососедство может помогать в выявлении и решении бытовых проблем, а 21% — в формировании дружелюбной и теплой атмосферы в доме. Для 18% общение внутри ЖК способствует повышению бдительности и общей безопасности. У 15% такие связи — отличный способ взаимовыручки по частным вопросам. 10% респондентов уверены, что добрососедство может помочь в благоустройстве общей домовой территории, а 3% — в организации досуга. Еще 6% считают, что тесное общение с соседями помогает «дружить» против управляющих компаний», — прокомментировала Виктория Ковалевская, руководитель департамента маркетинговых исследований компании «Главстрой Регионы».

Аналитики также поинтересовались, готовы ли сами респонденты принимать участие в социальной жизни дома, и лишь 12% высказались против. 34% готовы по мере возможности, 16% точно подключатся при возникновении острых вопросов. 11% опрошенных и вовсе хотели бы вернуть советскую дворовую культуру — совместного досуга и социализации. Равное количество людей уже являются такими активистами. Оставшиеся же 16% пока не готовы дать ни отрицательный, ни положительный ответ.

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