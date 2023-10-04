В Ярославле сотрудники МЧС спасли кота из трубы теплотрассы

В Ярославле спасатели вызволили кота, который провел под теплотрассой восемь дней. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

С просьбой найти питомца к сотрудникам ведомства обратилась местная жительница. Кот убежал в подъездный подвал, после чего по трубам теплотрассы забрел под землю. Там, без еды и воды, он провел восемь дней.

Чтобы найти животное, пожарные вырыли двухметровую яму. В результате кот показался, но боялся выйти из укрытия. Так как на призывы владельцев он не реагировал, спасатели перекрыли все выходы, выкопали еще одну яму и пустили воду из пожарного рукава.

После этого кот выбежал и его передали хозяйке.

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