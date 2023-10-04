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Юристы рассказали о причинах блокировки VPN-сервисов

Юрист Виноградов: ограничение работы VPN-сервисов – абсолютно логичный шаг

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Depositphotos

Уже сейчас Роскомнадзор наделен правом блокировать VPN-сервисы, заявил декан факультета права НИУ «Высшая школа экономики» Вадим Виноградов.

По его словам, это происходит на регулярной основе. При этом с 1 марта будут ограничивать поисковую выдачу предоставляющих доступ к запрещенным сайтам VPN, добавил юрист.

«Сбор информации о пользователе – одна из основных статей дохода VPN-сервисов. Именно за счет продажи личных данных пользователей третьим лицам подобные приложения и существуют. Как результат, наименьшее из зол, которое может ждать человека, – это многочисленные спам-рассылки и звонки. В противном случае с учетом собираемых данных пользователь может попасть и под прицел мошенников. Поэтому дальнейшее ограничение их работы – абсолютно логичный шаг», — подчеркнул он.

В свою очередь, юрист, эксперт образовательной платформы Moscow Digital School Ефим Казанцев рассказал, что поднявшаяся в СМИ шумиха по поводу блокировки VPN-сервисов действительно является следствием неправильных трактовок.

«Проект приказа Роскомнадзора, который разместили на портале правовой информации, не предполагает мгновенную блокировку всех VPN- сервисов», — отметил он.

По его словам, проект лишь расширяет перечень критериев для внесения страниц, содержащих информацию об обходе блокировок, в реестр запрещенных ресурсов.

«С расширенным перечнем критериев можно будет блокировать страницы, которые сами не помогают обходить блокировки (как VPN или анонимайзеры), но содержат информацию об обходе блокировок: инструкции по настройке прокси и VPN, адреса соответствующих сервисов и тому подобное», — добавил Казанцев.

Напомним, Роскомнадзор планирует выпустить приказ, согласно которому с 1 марта 2024 года VPN-сервисы во всех магазинах приложений, включая Play Market и AppStore, будут блокироваться в случае предоставления ими доступа к заблокированным ресурсам. Об этом сообщало РИА Новости.

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