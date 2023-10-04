На Украине в Николаеве произошел взрыв

Вечером в Николаеве на юге Украины произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Другие детали не уточняются. Местные власти также пока не прокомментировали произошедшее.

Отмечается, что воздушная тревога в Николаевской области не объявлялась.

4 октября украинское издание «Зеркало недели» сообщало, что в подконтрольном Киеву Запорожье прозвучал взрыв. Кроме этого, сообщалось, что в регионе была объявлена ​​воздушная тревога из-за ракетной опасности.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории всей республики.

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