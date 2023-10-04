Крымчанина осудили за попытку госизмены

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд вынес приговор крымчанину, которого обвиняли в попытке госизмены. Об этом сообщает РИА Новости.

По версии следствия, в 2022 году подсудимый хотел уехать на Украину для того, чтобы вступить в «Азов» (организация запрещена в России). Помимо этого, мужчина общался с представителем организации.

В рамках заседания подсудимый заявил, что раскаялся в содеянном. В результате он получил восемь лет лишения свободы. При этом государственный обвинитель настаивал на 12 годах.

Мужчина уже ранее был замечен в подобной деятельности. Так, в 2018 году у него нашли самодельные бомбы, которые он замаскировал под термос и бутылку. Уже в 2019 году его приговорили к лишению свободы.

Ранее на Украине в госизмене обвинили моряка, который не вернул единственную подлодку.