Путин обратился к российским педагогам в преддверии Дня учителя

Президент РФ Владимир Путин обратился к российским педагогам, которые 5 октября будут отмечать профессиональный праздник. В ходе выступления в образовательном центре «Сириус» глава государства поздравил наставников с наступающим Днем учителя, передает РИА Новости.

Лидер страны отметил, что заниматься обучением следующих поколений — это не профессия, а миссия. По его словам, все люди в мире это понимают.

«Каждый человек, где бы и чем он ни занимался, где бы он ни жил и к какой бы возрастной группе не относился, всегда помнит о том, что ему дала школа, дали его педагоги, наставники и учителя», — подчеркнул Путин, общаясь с учениками образовательного центра.

Также президент пожелал педагогам всего самого доброго как в личной жизни, так и в профессиональной карьере.

День учителя — профессиональный праздник работников сферы школьного образования. В России его отмечают 5 октября, в один день со Всемирным днем учителей. Последний был учрежден ЮНЕСКО в 1994 году.

2 октября на федеральной территории «Сириус», которая граничит с городом Сочи, стартовал финальный этап Международной олимпиады по финансовой безопасности. 4 октября глава государства произнес речь на пленарной сессии мероприятия, заявив о необходимости формирования многополярного мира и рассказав о «друзьях» РФ среди европейских стран.

Ранее стало известно, за что россияне благодарны своим учителям и педагогам.