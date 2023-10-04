СБУ возбудила 68 уголовных дел против клириков УПЦ с начала СВО

С февраля 2022 года Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила 68 уголовных дел против священнослужителей Украинской православной церкви (УПЦ), в том числе по обвинениям в сотрудничестве с РФ.

«По материалам СБУ начато 68 уголовных производств в отношении представителей УПЦ, из которых 14 – митрополиты церкви», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

В числе преступлений – 20 фактов госизмены, коллаборационизма, пособничества России, а также обвинения в публичной агитации к религиозной ненависти, продажах оружия и других преступлениях.

Обвинения предъявлены 26 представителям УПЦ, еще 19 назначены судебные приговоры. Двух осужденных клириков обменяли на пленных украинских военнослужащих.

В последнее время украинские власти стали массово закрывать церкви Украинской православной церкви, вводить санкции и выдвигать обвинения против священнослужителей, ссылаясь на связь УПЦ с Россией. Местные власти в разных регионах Украины приняли решения о полном запрете деятельности УПЦ, а в украинский парламент был внесен законопроект о ее фактическом запрете на территории всей страны.

Между тем спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук выразил сомнение, что в парламенте найдутся 226 голосов, необходимые для запрета деятельности УПЦ, если соответствующий вопрос вынесут на голосование.

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