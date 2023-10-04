По меньшей мере 12 бывших участников дивизии СС «Галичина» жертвовали деньги Альбертскому университету Канады, где функционировал образовательный фонд имени ветерана СС Ярослава Хунки, сообщает газета The Globe and Mail.

По информации издания, шведский историк Пер Андерс Рудлинг обнаружил 12 бывших участников дивизии СС «Галичина», которые «давали деньги канадскому институту украинских исследовании университета (Альберты)». Он отметил, что в числе пожертвований фигурирует сумма в $436 тысяч на имя Владимира Кубийовича, сыгравшего ключевую роль в создании «Галичины». Рудлинг выяснил, что Кубийович, обосновавшийся во Франции, сотрудничал с Гансом Франком, адвокатом Адольфа Гитлера.

Также шведский профессор узнал, что канадский университет получил пожертвование в размере $15 000 от Романа Колисника, который, по информации Радлинга, служил в дивизии «Галичина», а после войны поселился в Торонто. Его фонд, утверждает Радлинг, занимается переводами и публикацией украинской литературы.

Несколькими днями ранее посол РФ в Оттаве Олег Степанов сообщил, что университет Альберты принял решение закрыть образовательный фонд имени Хунки после того, как к ним обратилось российское посольство после инцидента с чествованием ветерана СС в канадском парламенте.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже принес извинения украинскому народу за этот инцидент с Хункой.

Дивизия СС «Галичина» была сформирована в апреле 1943 года, летом следующего года ее разгромила Красная Армия у города Броды в окрестностях Львова. Войска СС, в состав которых входила дивизия, признана Нюрнбергским трибуналом преступной организацией.

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.