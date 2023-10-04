В Москве школьник получил травму головы из-за падения светофора

В Москве во время сильных порывов ветра пострадал подросток. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на Кировоградской улице. Школьник стоял около перехода, когда на него упал светофор.

В результате 14-летний юноша получил ушибы головы и голени. На данный момент медики оказывают пациенту необходимую помощь.

Наиболее вероятно, причиной падения конструкции стал ветер. Ранее жителей столицы предупредили о том, что ветер усилится до 20 м/с. Более того, горожанам стоит готовиться к дождю и грозам. Власти порекомендовали временно отказаться от походов на улицу. Особенно сильными порывы ветра, по прогнозам, будут вечером.

Ранее в Чехии женщина получила травму влагалища из-за того, что мужчина взорвал внутри петарду.