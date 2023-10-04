Депутаты Госдумы рассказали, как проводят досуг с детьми

Виталий Милонов ходит с детьми «внутри человека», Татьяна Буцкая ругается на смартфоны, а Яна Лантратова берет своего ребенка в командировки – депутаты Госдумы рассказали «Газете.Ru», как проводят досуг с детьми.

«Самое плохое, когда родители формально проводят с детьми: сидят сами в телефонах и дети сидят в телефонах. Нельзя делать то, что нравится тебе, а дети вынуждены за тобой идти. Я люблю, предположим, где-то погулять, километров 20 пройтись. Дети первые пять километров терпеливо за мной идут, а потом уже начинает скулить. Надо понимать — что тебе нравится, необязательно нравится детям. Это не значит, что дети плохие, просто они другие, у них есть свои предпочтения. С другой стороны, не надо идти на поводу у детей, идти сразу в гипермаркет и сидеть там в игровых автоматах, в магазинах. Надо найти что-нибудь такое, что их будет увлекать, будет познавательным и развивающим. У нас в Петербурге дети очень любят ходить в музей, где можно походить внутри человека, или в зеркальный лабиринт. Какие-то развлекаловки, где нужно думать. Это, мне кажется, самое лучшее. Они любят зоопарки, любят ездить во всякие музеи. Это познавательно, их действительно за уши не утащишь», — сказал зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

Первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что старается каждые выходные проводить вместе с сыном – ходить с ним в музеи или кино. Она добавила, что приглашает одноклассников своего ребенка провести время вместе.

«Я стараюсь как минимум каждую неделю выходные проводить с сыном. Если у меня какая-то поездка региональной недели, я пытаюсь максимально восполнить эти дни. Стараюсь с ним вместе отдохнуть и, где могу, беру его с собой в командировки. Я считаю, что это время крайне важно. Очень важно уметь общаться с ребенком. Когда есть выходные, я стараюсь что-то такое придумать — это могут быть совместные походы на выставки в музеи, в театр, в кино, это может быть какой-то квест. Я стараюсь брать не только его, но и его одноклассников, тем самым формировать его дружбу среди деток в классе, помогать командообразованию коллектива. Вывозить куда-то их вместе, устраивать совместные походы», — добавила она.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой, «самое ужасное», когда в кафе вся семья сидит в мобильных телефонах.

«А потом ребенка просят рассказать, как он провел воскресенье, а он не помнит, он помнит, как он в игру играл», — посетовала она «Газете.Ru».

Ранее депутаты Госдумы рассказали, во что играют их дети.