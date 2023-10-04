В Екатеринбурге блогерша провела ритуал с куклой и землей около квартиры бывшего партнера

В Екатеринбурге жильцы одного из домов обнаружили в подъезде следы ритуала. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел 1 октября, но известно об этом стало только сейчас. Около квартиры местного жителя заметили растрепанную куклу с булавками и землю. Неизвестный также нарисовал кресты на двери и стенке рядом.

После просмотра материалов с камер видеонаблюдения жильцы поняли, что к квартире подходила бывшая возлюбленная хозяина и известная блогерша. После произошедшего мужчина обратился в полицию.

Сама блогерша утверждает, что часть квартиры по решению суда принадлежит ей, поэтому она не вторгалась на территорию чужой собственности. В помещение ее не пускает бывший муж. Почему женщина решила провести ритуал, неизвестно.

Ранее в Карелии мужчина освободился из колонии и в тот же день напал на возлюбленного бывшей партнерши.