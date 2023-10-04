В Таиланде разочарованы экономией иностранных туристов

Власти Таиланда разочарованы, что после пандемии иностранные туристы стали тратить меньше денег, несмотря на увеличение турпотока, сообщает Bangkok Post, ссылаясь на Совет по туризму королевства (ТСТ).

В публикации говорится, что за первые девять месяцев года королевство посетили 20 миллионов туристов из-за рубежа, что на 250% больше показателя прошлого года за аналогичный период.

Президент Совета по туризму Таиланда Чамнан Шрисават отметил, что путешественники стали очень экономными. По данным туроператоров, выручка составляет лишь 54% от доковидного 2019 года.

Полагается, что такой результат стал следствием глобального экономического кризиса и высокого уровня задолженности домохозяйств. Более 700 туроператоров прогнозируют, что в четвертом квартале текущего года ситуация улучшится лишь немного.

Одновременно с этим власти Таиланда пытаются сделать королевство более привлекательным для туристов. В частности, они упрощают визовую политику и финансируют развитие транспортной инфраструктуры.

Кроме этого, на Пхукете планируют вложить около четырех миллиардов долларов на модернизацию туристической инфраструктуры и открыть второй аэропорт.

Недавно стало известно, что за половину 2023 года Таиланд посетило около 1 млн россиян.

Ранее стало известно в какие страны россияне могут полететь прямым рейсом.