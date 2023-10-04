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В Таиланде разочарованы экономией иностранных туристов

Власти Таиланда озабочены тем, что иностранные туристы стали тратить меньше

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Виталий Аньков/РИА Новости

Власти Таиланда разочарованы, что после пандемии иностранные туристы стали тратить меньше денег, несмотря на увеличение турпотока, сообщает Bangkok Post, ссылаясь на Совет по туризму королевства (ТСТ).

В публикации говорится, что за первые девять месяцев года королевство посетили 20 миллионов туристов из-за рубежа, что на 250% больше показателя прошлого года за аналогичный период.

Президент Совета по туризму Таиланда Чамнан Шрисават отметил, что путешественники стали очень экономными. По данным туроператоров, выручка составляет лишь 54% от доковидного 2019 года.

Полагается, что такой результат стал следствием глобального экономического кризиса и высокого уровня задолженности домохозяйств. Более 700 туроператоров прогнозируют, что в четвертом квартале текущего года ситуация улучшится лишь немного.

Одновременно с этим власти Таиланда пытаются сделать королевство более привлекательным для туристов. В частности, они упрощают визовую политику и финансируют развитие транспортной инфраструктуры.

Кроме этого, на Пхукете планируют вложить около четырех миллиардов долларов на модернизацию туристической инфраструктуры и открыть второй аэропорт.

Недавно стало известно, что за половину 2023 года Таиланд посетило около 1 млн россиян.

Ранее стало известно в какие страны россияне могут полететь прямым рейсом.

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