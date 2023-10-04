Гражданина Латвии, из-за русофобии на родине переехавшего в РФ, выдворили из страны

Переехавший в Россию из-за «дискриминации русских» гражданин Латвии не смог получить разрешение на временное проживание. Обращение мужчины в связи с судебным решением опубликовала на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обнинская правозащитница Татьяна Котляр.

«Я гражданин Латвии, русский, мой родной язык русский. В моем паспорте гражданина Латвии записана моя национальность – русский. В Латвии я жить не хочу из-за русофобии, дискриминации русских. Россия – моя Родина, я приехал в Россию не как временный гастарбайтер, а [как] репатриант. Я приехал в Россию с целью остаться жить в России и получить гражданство РФ. Я подготовил документы на получение разрешения на временное проживание в России (РВП), прошел дактилоскопию, получил гринкарту, сдал экзамен по русскому языку. Но в миграционной службе мне сказали, что у меня нет права жить в России, и мое заявление о выдаче РВП принять отказались», — поделился пострадавший.

В Калужскую область, по его собственным словам, он приехал к невесте, которая живет в Обнинске. Именно она поставила жениха-иностранца на миграционный учет до 18 сентября. Пара уже подала заявление о регистрации брака, но вместо этого мужчина попал под суд.

26 сентября его признали виновным в нарушении режима пребывания в РФ и оштрафовали на 2 тыс. руб. Ему также вынесли постановление о выдворении. 29 сентября мужчине удалось заключить брак с россиянкой. Однако после того, как его вышлют из страны, он не сможет легально въехать обратно в течение пяти лет.

«Я не понимаю, почему меня, русского гражданина Латвии, желающего жить на Родине – в России, выдворяют из России?» — удивляется иностранец.

Ранее осужденный в России иностранец сменил имя и вновь попытался въехать в страну.