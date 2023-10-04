В Петербурге нашли живым программиста, который попрощался с близкими и исчез

Волонтеры Петербурга нашли 24-летнего программиста, о пропаже которого стало известно накануне. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» по региону.

Мужчина найден, однако добровольцы не говорят о подробностях, так как не раскрывают детали поисков.

Программист вышел из дома 2 октября, после чего отправился в неизвестном направлении и пропал. В этот день на нем была черная куртка, зеленые штаны и белая обувь.

Известно, что до инцидента мужчина общался со своими близкими и говорил, что «не вернется домой». Из-за этой фразы после исчезновения родственники стали беспокоиться о близком человеке. Были ли у петербуржца предпосылки для того, чтобы уйти из дома, неизвестно.

Ранее в США похитителя четвероклассницы нашли из-за того, что 24 года назад он ездил пьяным.