Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Петербурге нашли живым программиста, который попрощался с близкими и исчез

В Петербурге нашли программиста, который попрощался с близкими и исчез

close
100%
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер/VK

Волонтеры Петербурга нашли 24-летнего программиста, о пропаже которого стало известно накануне. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» по региону.

Мужчина найден, однако добровольцы не говорят о подробностях, так как не раскрывают детали поисков.

Программист вышел из дома 2 октября, после чего отправился в неизвестном направлении и пропал. В этот день на нем была черная куртка, зеленые штаны и белая обувь.

Известно, что до инцидента мужчина общался со своими близкими и говорил, что «не вернется домой». Из-за этой фразы после исчезновения родственники стали беспокоиться о близком человеке. Были ли у петербуржца предпосылки для того, чтобы уйти из дома, неизвестно.

Ранее в США похитителя четвероклассницы нашли из-за того, что 24 года назад он ездил пьяным.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий