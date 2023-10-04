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На Украине намерены установить усиленный контроль над Одессой из-за русского языка

Языковой омбудсмен хочет установить контроль над Одессой из-за русского языка

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Nina Liashonok/Global Look Press

Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь заявил о необходимости установить усиленный контроль над Одессой из-за размещения в городе рекламы и информации на русском языке. Об этом он написал в социальных сетях.

«Одесса нуждается в усиленном контроле за соблюдением языкового законодательства в сферах рекламы и информации для общего ознакомления», — сообщил Креминь.

По его словам, он фиксирует факты размещения в городе вывесок, табличек и наружной рекламы на негосударственном языке.

Расположенная с нарушениями наружная реклама или вывеска должна быть демонтирована, подчеркнул Креминь. Он призвал мэра Одессы Геннадия Труханова к утверждению городской языковой программы.

Ранее стало известно, что жители Одессы отказались переименовывать площадь Льва Толстого. Об этом свидетельствуют результаты голосования, опубликованные на сайте городского совета. Власти предложили переименовать также и площадь Льва Толстого в площадь Менделе Мойхер-Сфорима. Против такой меры выступил 201 из 359 человек.

Ранее в Эстонии предложили назвать Калининград Кенигсбергом.

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