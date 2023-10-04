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В Госдуме объяснили, почему 2024 год станет для России переломным

Депутат Кирьянов: 2024 год станет переломным для России

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Следующий год станет для России переломным, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. Это касается не только экономики, но и многих направлений, сказал он в пресс-центре НСН.

«Это будет год перелома в донастройке многих ключевых направлений, поэтому, принимая бюджет на ближайшую трехлетку, нам с вами надо внимательно смотреть на то, что происходит с денежно-кредитной политикой», – сказал Кирьянов.

России необходим стабильный валютный курс, добавил он. Также, требуется развивать экономику, используя «как можно меньше заградительных мер».

Залогом успеха депутат при этом назвал конкурентоспособность в меняющихся условиях.

Напомним, ранее экс-министр труда, заслуженный экономист России, завкафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников заявил, что России необходимо строить экономику «с чистого листа».

В Госдуме при этом отмечали, что российская экономика продемонстрировала эффективность и устойчивость, несмотря на действия недоброжелателей.

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