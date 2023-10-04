В Госдуме объяснили, почему 2024 год станет для России переломным

Следующий год станет для России переломным, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. Это касается не только экономики, но и многих направлений, сказал он в пресс-центре НСН.

«Это будет год перелома в донастройке многих ключевых направлений, поэтому, принимая бюджет на ближайшую трехлетку, нам с вами надо внимательно смотреть на то, что происходит с денежно-кредитной политикой», – сказал Кирьянов.

России необходим стабильный валютный курс, добавил он. Также, требуется развивать экономику, используя «как можно меньше заградительных мер».

Залогом успеха депутат при этом назвал конкурентоспособность в меняющихся условиях.

Напомним, ранее экс-министр труда, заслуженный экономист России, завкафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников заявил, что России необходимо строить экономику «с чистого листа».

В Госдуме при этом отмечали, что российская экономика продемонстрировала эффективность и устойчивость, несмотря на действия недоброжелателей.