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Экс-министр труда России в разговоре про экономику процитировал Виктора Цоя

Экс-министр труда РФ Калашников: экономику России нужно строить с чистого листа

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Shutterstock

Экономику в России нужно строить с чистого листа, убежден экс-министр труда, заслуженный экономист России, завкафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников. Рассуждая на эту тему в пресс-центре НСН, он процитировал песню Виктора Цоя «Перемен».

«Страна живет согласно строчке из песни Цоя «Мы ждем перемен». Россия готова к переменам, у нее огромный потенциал начать с чистого листа, быть адаптивной и приспособленной. Я уверен, что мы приспособимся», – сказал Калашников, не уточнив, о каких именно переменах идет речь.

По словам экономиста, перемены в России могут исходить только от правительства, а жители приспособятся «к любой экономической системе».

Глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что ждет экономику России в 2024 году. В частности, он сообщил, что проект бюджета страны на будущий год предусматривает индексацию пенсий и других социальных выплат, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили об устойчивости российской экономики.

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